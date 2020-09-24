Минск ответил на попытки поставить под сомнение легитимность Лукашенко
- Reuters
«Белорусский народ не нуждается в «легитимизации» своей власти со стороны самоназванных факультативных «легитиматоров». Данный вопрос является надуманным и искусственным», — приводит заявление ведомства БЕЛТА.
В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце независимости в Минске.
По его словам, отдельные государства, в том числе соседние, занимают «неконструктивную позицию» по поводу мероприятия, от них слышна «какая-то не то обида, не то претензия».