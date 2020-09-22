На Украине намерены заблокировать мобильное приложение «ВКонтакте»

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На Украине специалисты по кибербезопасности намерены заблокировать мобильное приложение российской социальной сети «ВКонтакте».

Об этом сообщает «Укрифнорм» со ссылкой на аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как отмечается, для блокировки приложения украинские специалисты взаимодействуют с зарубежными коллегами.

«Доступность мобильного приложения «ВКонтакте» на Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины», — указано в тексте.

Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, работа российских соцсетей накануне местных выборов в стране может угрожать национальной безопасности.

13 мая СНБО Украины продлил на три года действие санкций в отношении российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, сообщает пресс-служба ведомства.

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