На Украине намерены заблокировать мобильное приложение «ВКонтакте»
Об этом сообщает «Укрифнорм» со ссылкой на аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как отмечается, для блокировки приложения украинские специалисты взаимодействуют с зарубежными коллегами.
«Доступность мобильного приложения «ВКонтакте» на Украине произошла не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины», — указано в тексте.
Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, работа российских соцсетей накануне местных выборов в стране может угрожать национальной безопасности.
13 мая СНБО Украины продлил на три года действие санкций в отношении российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, сообщает пресс-служба ведомства.