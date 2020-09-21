Узбекистан заинтересован в испытаниях вакцины от COVID-19 от «Вектора»
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что узбекистанская сторона выразила благодарность за направление в страну экспертов Роспотребнадзора и за оказанную Россией помощь в борьбе с COVID-19.
Сообщается, что стороны обсудили эпидемическую ситуацию в России и Узбекистане, условия снятия введённых ограничений, а также ход испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», разрабатываемой государственным научным центром «Вектор».
«В частности, узбекистанская сторона выразила заинтересованность принять участие в совместных исследованиях по применению вакцины после её регистрации», — говорится в сообщении.
Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что не менее 3 тыс. добровольцев примут участие в третьем этапе испытаний их вакцины от COVID-19.