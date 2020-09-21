Узбекистан заинтересован в испытаниях вакцины от COVID-19 от «Вектора»

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Роспотребнадзор провёл встречу в режиме видеоконференции с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Узбекистан заинтересован в испытаниях вакцины от COVID-19 от «Вектора»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что узбекистанская сторона выразила благодарность за направление в страну экспертов Роспотребнадзора и за оказанную Россией помощь в борьбе с COVID-19.

Сообщается, что стороны обсудили эпидемическую ситуацию в России и Узбекистане, условия снятия введённых ограничений, а также ход испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», разрабатываемой государственным научным центром «Вектор».

«В частности, узбекистанская сторона выразила заинтересованность принять участие в совместных исследованиях по применению вакцины после её регистрации», — говорится в сообщении.

Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что не менее 3 тыс. добровольцев примут участие в третьем этапе испытаний их вакцины от COVID-19.

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