В «Векторе» рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
- РИА Новости
Об этом он сказал в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.
«На третьем этапе, когда изучается эффективность вакцины, будут приглашены для исследования не менее 3 тыс. добровольцев», — цитирует его ТАСС.
8 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что выписана заключительная группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре «Вектор».
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.