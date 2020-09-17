В «Векторе» рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

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RT
Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что не менее 3 тыс. добровольцев примут участие в третьем этапе испытаний их вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В «Векторе» рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом он сказал в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.

«На третьем этапе, когда изучается эффективность вакцины, будут приглашены для исследования не менее 3 тыс. добровольцев», — цитирует его ТАСС.

8 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что выписана заключительная группа добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре «Вектор».

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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