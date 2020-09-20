Оператор снизил скорость мобильного интернета в Минске

В Белоруссии оператор связи сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета в Минске, где проходит акция протеста.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведёт к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли милицейская спецтехника и грузовик внутренних войск.

Также в Минском метрополитене объявили о закрытии шести станций.

Как сообщили в МВД, в столице республики задержаны несколько участников несанкционированной акции протеста.