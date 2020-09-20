В Минске на акции протеста начались задержания
- Reuters
«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, в частности на улице Немига. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — сказала она ТАСС.
Ранее сообщалось, что в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли милицейская спецтехника и грузовик внутренних войск.
Также в Минском метрополитене объявили о закрытии шести станций.
Это сделано «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на фоне запланированной оппозицией акции протеста.