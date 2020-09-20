В Минске на акции протеста начались задержания

В Минске задержаны несколько участников несанкционированной акции протеста, сообщила пресс-секретарь ГУВД Наталья Ганусевич.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, в частности на улице Немига. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — сказала она ТАСС.

Ранее сообщалось, что в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли милицейская спецтехника и грузовик внутренних войск.

Также в Минском метрополитене объявили о закрытии шести станций.

Это сделано «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на фоне запланированной оппозицией акции протеста.