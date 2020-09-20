В район Дворца независимости в Минске прибыла спецтехника

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В район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли милицейская спецтехника и грузовик внутренних войск, сообщает РИА Новости.
В район Дворца независимости в Минске прибыла спецтехника
  • Reuters

Как уточняется, в настоящее время у стелы «Минск — город-герой» приготовлены милицейские заграждения.

На месте также находятся четыре автомобиля «Заслон» для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомёт, пишет агентство.

19 сентября у Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции. После этого на несанкционированной акции прошли задержания.

Как отметили в МВД республики, на протестных акциях были задержаны 430 человек, 385 из них уже отпущены.

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