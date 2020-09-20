МВД Белоруссии сообщило о 430 задержанных на субботних акциях

В МВД Белоруссии сообщили о задержании на протестных акциях в республике 430 человек, 385 из них уже отпущены.

«Общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», — сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

По её словам, в Минске были задержаны 415 человек.

19 сентября у Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции. После этого на несанкционированной акции прошли задержания.