МВД Белоруссии сообщило о 430 задержанных на субботних акциях
- Reuters
«Общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», — сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
По её словам, в Минске были задержаны 415 человек.
19 сентября у Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции. После этого на несанкционированной акции прошли задержания.