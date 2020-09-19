У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции

У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции, сообщает ТАСС. Как уточняется, организаторы несанкционированного марша призвали участников шествия приходить в яркой одежде.

Reuters

Минская милиция проверила аккредитации у работающих на месте марша журналистов. 16 сентября стало известно, что в Минске задержаны трое мужчин, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.