У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции
У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции, сообщает ТАСС. Как уточняется, организаторы несанкционированного марша призвали участников шествия приходить в яркой одежде.
- Reuters
Минская милиция проверила аккредитации у работающих на месте марша журналистов.
16 сентября стало известно, что в Минске задержаны трое мужчин, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.
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