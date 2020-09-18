Володин назвал резолюцию ЕП вмешательством в дела Белоруссии

Резолюция Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии», — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин отметил, что в Белоруссии в ноябре прошлого года демократическим путём был избран парламент. Тогда международные наблюдатели подтвердили его легитимность.

«Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России», — сказал спикер Госдумы.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что резолюция Европарламента по республике носит агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.