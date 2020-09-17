В МИД Белоруссии отреагировали на резолюцию Европарламента

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В МИД Белоруссии заявили, что резолюция Европарламента по республике носит агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.
В МИД Белоруссии отреагировали на резолюцию Европарламента
  • РИА Новости

«Документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нём не на что. Анализ просто подменён набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда», — говорится в заявлении белорусского МИД.

В министерстве отметили, что европарламентариям не помешали бы «минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран». 

Ранее сообщалось, что Европейский парламент в принятой резолюции назвал координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии «временным представителем народа» республики. 

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