В МИД Белоруссии отреагировали на резолюцию Европарламента

В МИД Белоруссии заявили, что резолюция Европарламента по республике носит агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.

«Документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нём не на что. Анализ просто подменён набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда», — говорится в заявлении белорусского МИД.

В министерстве отметили, что европарламентариям не помешали бы «минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран».

Ранее сообщалось, что Европейский парламент в принятой резолюции назвал координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии «временным представителем народа» республики.