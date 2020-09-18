Тихановская примет участие в дискуссии по Белоруссии в СПЧ ООН
- globallookpress.com
Выступление Тихановской в формате видеообращения заявлено третьим — после выступления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчика ООН по Белоруссии Анаис Марин.
Тихановская представлена как оппозиционный кандидат на президентских выборах в Белоруссии.
Как отмечается, срочную дискуссию по ситуации в Белоруссии проводят по предложению Германии, выступившей от имени ЕС.
В начале сентября Тихановская попросила ООН направить миссию наблюдателей в Белоруссию.
Как отмечал Генсек ООН Антониу Гутерреш, ситуация в Белоруссии может быть разрешена только самими белорусами путём диалога.