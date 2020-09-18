Тихановская примет участие в дискуссии по Белоруссии в СПЧ ООН

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская примет в пятницу, 18 сентября, участие в дискуссии по ситуации в Белоруссии на 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) в Женеве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООН.

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