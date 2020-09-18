Тихановская примет участие в дискуссии по Белоруссии в СПЧ ООН

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская примет в пятницу, 18 сентября, участие в дискуссии по ситуации в Белоруссии на 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) в Женеве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООН.
Тихановская примет участие в дискуссии по Белоруссии в СПЧ ООН
  • globallookpress.com

Выступление Тихановской в формате видеообращения заявлено третьим — после выступления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчика ООН по Белоруссии Анаис Марин.

Тихановская представлена как оппозиционный кандидат на президентских выборах в Белоруссии.

Как отмечается, срочную дискуссию по ситуации в Белоруссии проводят по предложению Германии, выступившей от имени ЕС.

В начале сентября Тихановская попросила ООН направить миссию наблюдателей в Белоруссию. 

Как отмечал Генсек ООН Антониу Гутерреш, ситуация в Белоруссии может быть разрешена только самими белорусами путём диалога. 

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