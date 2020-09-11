Генсек ООН заявил о необходимости диалога в Белоруссии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация в Белоруссии может быть разрешена только самими белорусами путём диалога. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь подчёркивает, что текущий кризис может быть разрешён только белорусским народом через широкоохватный инклюзивный диалог, который должен начаться незамедлительно в интересах стабилизации ситуации», — указывается в заявлении Дюжаррика.

Уточняется, что Гутерреш крайне обеспокоен «применением силы против мирных протестующих и задержанием людей».

Ранее бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская попросила ООН направить миссию наблюдателей в Белоруссию.