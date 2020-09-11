Генсек ООН заявил о необходимости диалога в Белоруссии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация в Белоруссии может быть разрешена только самими белорусами путём диалога. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН заявил о необходимости диалога в Белоруссии
  • © REUTERS/Saiyna Bashir

«Генеральный секретарь подчёркивает, что текущий кризис может быть разрешён только белорусским народом через широкоохватный инклюзивный диалог, который должен начаться незамедлительно в интересах стабилизации ситуации», — указывается в заявлении Дюжаррика.

Уточняется, что Гутерреш крайне обеспокоен «применением силы против мирных протестующих и задержанием людей».

Ранее бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская попросила ООН направить миссию наблюдателей в Белоруссию.

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