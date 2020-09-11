Генсек ООН заявил о необходимости диалога в Белоруссии
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«Генеральный секретарь подчёркивает, что текущий кризис может быть разрешён только белорусским народом через широкоохватный инклюзивный диалог, который должен начаться незамедлительно в интересах стабилизации ситуации», — указывается в заявлении Дюжаррика.
Уточняется, что Гутерреш крайне обеспокоен «применением силы против мирных протестующих и задержанием людей».
Ранее бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская попросила ООН направить миссию наблюдателей в Белоруссию.