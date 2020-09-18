В МИД Литвы отреагировали на заявление Лукашенко

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радио LRT прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о «закрытии» границ республики с Польшей и Литвой.
В МИД Литвы отреагировали на заявление Лукашенко
  • Reuters

«Это вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то (внешней) угрозы. Если такой угрозы нет, её надо найти», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что положение, когда «половина армии направляется на охрану границы, не имеет ничего общего с реальностью».

Линкявичюс добавил, что «сейчас следует подождать, пока выяснится, что имелось в виду».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я говорил, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь».

Также Лукашенко призвал народы Литвы, Польши и Украины остановить своих «безумных политиков» и не дать развязаться войне.

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