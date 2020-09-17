США обусловили свою поддержку Украине выбором главы САП

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Посольство США на Украине заявило, что поддержка украинских властей Соединёнными Штатами будет зависеть от избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
США обусловили свою поддержку Украине выбором главы САП
  • Reuters

Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

«США и ЕС приняли к сведению решение, которое приняла Верховная рада Украины о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», — говорится в заявлении.

Ранее евродепутат и заместитель главы делегации парламентского комитета сотрудничества между ЕС и Украиной Виола фон Крамон заявила, что украинские власти рискуют остаться без безвизового режима с Евросоюзом из-за ситуации вокруг главы САП.

В марте 2019 года председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в настоящий момент есть основания утверждать, что США ввели внешнее управление на Украине.

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