США обусловили свою поддержку Украине выбором главы САП
- Reuters
Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.
«США и ЕС приняли к сведению решение, которое приняла Верховная рада Украины о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», — говорится в заявлении.
Ранее евродепутат и заместитель главы делегации парламентского комитета сотрудничества между ЕС и Украиной Виола фон Крамон заявила, что украинские власти рискуют остаться без безвизового режима с Евросоюзом из-за ситуации вокруг главы САП.
В марте 2019 года председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в настоящий момент есть основания утверждать, что США ввели внешнее управление на Украине.