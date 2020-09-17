США обусловили свою поддержку Украине выбором главы САП

Посольство США на Украине заявило, что поддержка украинских властей Соединёнными Штатами будет зависеть от избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

«США и ЕС приняли к сведению решение, которое приняла Верховная рада Украины о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», — говорится в заявлении.

Ранее евродепутат и заместитель главы делегации парламентского комитета сотрудничества между ЕС и Украиной Виола фон Крамон заявила, что украинские власти рискуют остаться без безвизового режима с Евросоюзом из-за ситуации вокруг главы САП.

В марте 2019 года председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в настоящий момент есть основания утверждать, что США ввели внешнее управление на Украине.