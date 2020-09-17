В ЕС пригрозили Украине отменить безвизовый режим

Евродепутат и заместитель главы делегации парламентского комитета сотрудничества между ЕС и Украиной Виола фон Крамон заявила, что украинские власти рискуют остаться без безвизового режима с Евросоюзом.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Twitter евродепутата.

Отмечается, что соответствующие угрозы связаны с проблемами вокруг отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

«В то время как международное сообщество занято Белоруссией, украинская власть поспешно продвигает кандидатов, у которых нет опыта и добропорядочности, чтобы избирать главу САП. Это не сработает. Украинские власти ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш на сумму €1,5 млрд финансовой помощи», — указывается в её заявлении.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страны «вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) готовы ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии.