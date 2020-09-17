Лавров заявил, что Тихановская «говорит не своим голосом»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, «говорит не своим голосом». Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии», — сказал министр.

Он напомнил, что в Литве Тихановскую назвали «лидером» Беларуси, а Александра Лукашенко «нелегитимным президентом».

«Тихановская делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов. Она говорила, что у неё вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В её интерпретации это прямое приглашение к измене присяге и по большому счёту измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление», — добавил Лавров.

По его словам, те, кто обеспечивает её деятельность, и те, кто подсказывает ей, «какие делать заявления» и на какие вопросы «нажимать», должны «осознавать свою ответственность».

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Тихановская находится под «опекой США», как и другие оппозиционные активисты, которых «раскручивают в качестве народных лидеров».

В августе Лавров допустил, что на Тихановскую оказывалось внешнее давление.