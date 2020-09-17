МИД России заявил о несогласии с заявлением комитета ПАСЕ по Белоруссии

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Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона считает неприемлемым призыв юридического комитета ПАСЕ создать «международный орган по расследованию» нарушений прав человека в Белоруссии. Об этом сообщило РИА Новости.
МИД России заявил о несогласии с заявлением комитета ПАСЕ по Белоруссии
  • РИА Новости

В МИД отметили, что у ПАСЕ и Совета Европы нет полномочий для создания «международного органа по расследованию» нарушений в Белоруссии.

В ведомстве добавили, что оценивают заявление комитета ПАСЕ как попытку вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

«Не можем согласиться с содержащимися в заявлении предвзятыми оценками. Рассматриваем его как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, которое к тому же не является членом страсбургской организации», — указано в заявлении. 

Ранее белорусская сторона заявила, что Минск не против участия Совета Европы в обсуждении реформ в Белоруссии.

8 сентября стало известно, что баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы призвала оказать международное давление на белорусские власти.

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