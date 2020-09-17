МИД России заявил о несогласии с заявлением комитета ПАСЕ по Белоруссии
- РИА Новости
В МИД отметили, что у ПАСЕ и Совета Европы нет полномочий для создания «международного органа по расследованию» нарушений в Белоруссии.
В ведомстве добавили, что оценивают заявление комитета ПАСЕ как попытку вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
«Не можем согласиться с содержащимися в заявлении предвзятыми оценками. Рассматриваем его как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, которое к тому же не является членом страсбургской организации», — указано в заявлении.
Ранее белорусская сторона заявила, что Минск не против участия Совета Европы в обсуждении реформ в Белоруссии.
8 сентября стало известно, что баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы призвала оказать международное давление на белорусские власти.