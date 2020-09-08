Минск не против участия Совета Европы в обсуждении реформ в Белоруссии
- Reuters
«Мы хотим провести широкий инклюзивный диалог с участием всех легитимных общественных объединений, который приведёт к внедрению системных изменений в нашу Конституцию», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что завершится данный процесс через референдум по принятию новой Конституции.
«В этом процессе мы не исключаем, а, в принципе, можем даже и приветствовать участие комитета министров Совета Европы, Венецианской комиссии», — указал Савиных.
Ранее баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала оказать международное давление на белорусские власти.