Минск не против участия Совета Европы в обсуждении реформ в Белоруссии

В ходе выступления в рамках политкома ПАСЕ представитель Белоруссии, глава комиссии по международным делам парламента республики Андрей Савиных заявил, что белорусская сторона не против участия Совета Европы (СЕ) и Венецианской комиссии в экспертном обсуждении законодательных реформ в стране.

«Мы хотим провести широкий инклюзивный диалог с участием всех легитимных общественных объединений, который приведёт к внедрению системных изменений в нашу Конституцию», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что завершится данный процесс через референдум по принятию новой Конституции.

«В этом процессе мы не исключаем, а, в принципе, можем даже и приветствовать участие комитета министров Совета Европы, Венецианской комиссии», — указал Савиных.

Ранее баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала оказать международное давление на белорусские власти.