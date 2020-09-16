Президент Эстонии встретилась с белорусскими оппозиционерами

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Эстонский президент Керсти Кальюлайд провела встречу с бывшим претендентом на пост белорусского президента Валерием Цепкало и его супругой Вероникой. 
Президент Эстонии встретилась с белорусскими оппозиционерами
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Эстонии.

В ходе встречи они обсудили события в Белоруссии и возможную поддержку со стороны Евросоюза.

«Белорусский народ через свободные и справедливые выборы требует прекращения насилия и уважения основных демократических прав», — заявила Кальюлайд.

По её словам, «белорусы должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь».

Ранее Цепкало встретился в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

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