Президент Эстонии встретилась с белорусскими оппозиционерами

Эстонский президент Керсти Кальюлайд провела встречу с бывшим претендентом на пост белорусского президента Валерием Цепкало и его супругой Вероникой.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Эстонии.

В ходе встречи они обсудили события в Белоруссии и возможную поддержку со стороны Евросоюза.

«Белорусский народ через свободные и справедливые выборы требует прекращения насилия и уважения основных демократических прав», — заявила Кальюлайд.

По её словам, «белорусы должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь».

Ранее Цепкало встретился в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.