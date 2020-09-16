Президент Эстонии встретилась с белорусскими оппозиционерами
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Эстонии.
В ходе встречи они обсудили события в Белоруссии и возможную поддержку со стороны Евросоюза.
«Белорусский народ через свободные и справедливые выборы требует прекращения насилия и уважения основных демократических прав», — заявила Кальюлайд.
По её словам, «белорусы должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь».
Ранее Цепкало встретился в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.