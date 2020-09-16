МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию с паломниками-хасидами, находящимися на белорусско-украинской границе из-за действий украинских властей, не позволяющих им въехать в страну.
МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной
  • РИА Новости

«Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно», — заявил он.

По словам Глаза, «в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая вип-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана».

Он добавил, что в Белоруссии настоятельно призывают Киев уважать фундаментальные права человека, права верующих и общепризнанные демократические нормы.

«Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав», — сказал Глаз.

По его словам, в Белоруссии будут держать этот вопрос на контроле.

16 сентября стало известно, что Украина закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Белоруссией, где находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть на территорию Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти ограничили возможность приезда хасидов в город Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года) по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

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