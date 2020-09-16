МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной
- РИА Новости
«Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно», — заявил он.
По словам Глаза, «в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая вип-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана».
Он добавил, что в Белоруссии настоятельно призывают Киев уважать фундаментальные права человека, права верующих и общепризнанные демократические нормы.
«Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав», — сказал Глаз.
По его словам, в Белоруссии будут держать этот вопрос на контроле.
16 сентября стало известно, что Украина закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Белоруссией, где находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть на территорию Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти ограничили возможность приезда хасидов в город Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года) по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.