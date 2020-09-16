Украина закрыла один из пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Украина закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией в Черниговской области «Новые Яриловичи». Об этом говорится на сайте МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни», — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что в настоящее время там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть на территорию Украины.

14 сентября стало известно, что Госпогранслужба Украины принимает усиленные меры безопасности на границе с Белоруссией.

Как отмечается, воздушный мониторинг на постоянной основе осуществляется силами пограничной авиации и беспилотников, на водных участках дополнительно используются катера SAFE Boat 27.