Украина усиливает охрану границы с Белоруссией

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Госпогранслужба Украины принимает усиленные меры безопасности на границе с Белоруссией, сообщила пресс-служба ведомства.
Украина усиливает охрану границы с Белоруссией
  • © dpsu.gov.ua

«Усиление охраны этого участка государственной границы осуществляется с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений «Дозор» и кинологического учебного центра», — говорится в сообщении.

Как отмечается, воздушный мониторинг на постоянной основе осуществляется силами пограничной авиации и беспилотников, на водных участках дополнительно используются катера SAFE Boat 27.

В конце августа сообщалось, что Киев перешёл на усиленный вариант охраны украинско-белорусской границы.

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