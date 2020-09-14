Украина усиливает охрану границы с Белоруссией

Госпогранслужба Украины принимает усиленные меры безопасности на границе с Белоруссией, сообщила пресс-служба ведомства.

«Усиление охраны этого участка государственной границы осуществляется с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений «Дозор» и кинологического учебного центра», — говорится в сообщении.

Как отмечается, воздушный мониторинг на постоянной основе осуществляется силами пограничной авиации и беспилотников, на водных участках дополнительно используются катера SAFE Boat 27.

В конце августа сообщалось, что Киев перешёл на усиленный вариант охраны украинско-белорусской границы.