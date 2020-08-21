Украина усилила охрану границы с Белоруссией

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Украина перешла на усиленный вариант охраны границы с Белоруссией, для чего задействованы все необходимые ресурсы и силы. Об этом, как передаёт «Укринформ», заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Украина усилила охрану границы с Белоруссией
  • Reuters

«Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране довольно неспокойная», — сказал он.

По его словам, после «начала эскалации ситуации в Беларуси» Украина перешла на усиленный режим.

Демченко отметил, что ситуация на границе спокойная.

Ранее МИД Украины вызвал своего посла в Минске на консультации для оценки перспектив двусторонних отношений «в новой реальности».

В конце июля в Минске заявляли, что Белоруссия и Украина договорились усилить пограничный режим на совместной границе.

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