Украина усилила охрану границы с Белоруссией
- Reuters
«Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране довольно неспокойная», — сказал он.
По его словам, после «начала эскалации ситуации в Беларуси» Украина перешла на усиленный режим.
Демченко отметил, что ситуация на границе спокойная.
Ранее МИД Украины вызвал своего посла в Минске на консультации для оценки перспектив двусторонних отношений «в новой реальности».
В конце июля в Минске заявляли, что Белоруссия и Украина договорились усилить пограничный режим на совместной границе.