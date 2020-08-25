Украина закрыла Умань для хасидов из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими раввинами заявил, что власти ограничили возможность приезда хасидов в город Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года) по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках борьбы с коронавирусом.

«В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош ха-Шана приведёт к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс на Украине, потом это будет коллапс в других странах», — сказал Зеленский.

Он отметил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным главы израильского правительства, на Украину ежегодно из Израиля на Рош ха-Шана приезжают около 8 тыс. верующих.

«Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения... Но у нас сложная ситуация», — пояснил Зеленский.

Он попросил раввинов обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году.

Ранее Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности, таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.