Джабаров оценил заявление главы МИД ФРГ по ситуации в Белоруссии

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Россия несёт «особую ответственность» за ситуацию в Белоруссии из-за тесных отношений между двумя странами.
Джабаров оценил заявление главы МИД ФРГ по ситуации в Белоруссии
  • РИА Новости

«Что происходит, решит сам народ Белоруссии, и вмешиваться не надо. И говорить нам, что мы должны делать, тоже не надо», — сказал сенатор.

По его мнению, ЕС «стоит сначала разобраться со своими проблемами».

«Пусть разберутся с мигрантами с Ближнего Востока, с «жёлтыми жилетами» во Франции. Пусть разберутся, если их это интересует, с тем, что происходит в Америке... Мне кажется, немножко увлёкся немецкий министр», — добавил Джабаров.

Ранее Маас заявил об ответственности России за ситуацию в Белоруссии.

Также он заявил, что в ФРГ «постоянно призывали» белорусского лидера Александра Лукашенко «вступить в диалог с теми, кто находится на улице».

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