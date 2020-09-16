Джабаров оценил заявление главы МИД ФРГ по ситуации в Белоруссии
- РИА Новости
«Что происходит, решит сам народ Белоруссии, и вмешиваться не надо. И говорить нам, что мы должны делать, тоже не надо», — сказал сенатор.
По его мнению, ЕС «стоит сначала разобраться со своими проблемами».
«Пусть разберутся с мигрантами с Ближнего Востока, с «жёлтыми жилетами» во Франции. Пусть разберутся, если их это интересует, с тем, что происходит в Америке... Мне кажется, немножко увлёкся немецкий министр», — добавил Джабаров.
Ранее Маас заявил об ответственности России за ситуацию в Белоруссии.
Также он заявил, что в ФРГ «постоянно призывали» белорусского лидера Александра Лукашенко «вступить в диалог с теми, кто находится на улице».