Маас заявил об ответственности России за ситуацию в Белоруссии
- Reuters
«Россия несёт особую ответственность в этой ситуации. Это следует уже из тесных, особых отношений с Белоруссией, которые не ставит под сомнение и белорусская оппозиция», — цитирует РИА Новости главу МИД ФРГ.
Маас добавил, что Россия «должна выступить» за то, чтобы в Белоруссии был начат диалог на уровне ОБСЕ.
Также он заявил, что в ФРГ «постоянно призывали» белорусского лидера Александра Лукашенко «вступить в диалог с теми, кто находится на улице».
Ранее Маас заявил, что Евросоюз ужесточит санкции против Минска, если Лукашенко не отреагирует на требования ЕС.