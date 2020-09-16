Маас заявил об ответственности России за ситуацию в Белоруссии

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия несёт «особую ответственность» за ситуацию в Белоруссии из-за тесных отношений между двумя странами.
Маас заявил об ответственности России за ситуацию в Белоруссии
  • Reuters

«Россия несёт особую ответственность в этой ситуации. Это следует уже из тесных, особых отношений с Белоруссией, которые не ставит под сомнение и белорусская оппозиция», — цитирует РИА Новости главу МИД ФРГ.

Маас добавил, что Россия «должна выступить» за то, чтобы в Белоруссии был начат диалог на уровне ОБСЕ.

Также он заявил, что в ФРГ «постоянно призывали» белорусского лидера Александра Лукашенко «вступить в диалог с теми, кто находится на улице».

Ранее Маас заявил, что Евросоюз ужесточит санкции против Минска, если Лукашенко не отреагирует на требования ЕС. 

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