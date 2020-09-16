СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Колесникова находится под стражей, расследование продолжается, отметили в СК.
Ранее Колесниковой с санкции прокурора была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в СИЗО «Жодино» (Минская область).
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с Марией Колесниковой.