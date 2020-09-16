СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

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Следственный комитет Белоруссии обвинил члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову в призывах к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности» республики.
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Колесникова находится под стражей, расследование продолжается, отметили в СК.

Ранее Колесниковой с санкции прокурора была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в СИЗО «Жодино» (Минская область).

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с Марией Колесниковой.

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