МИД Белоруссии ответил на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко

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Белорусский народ своим большинством определил победителя президентских выборов, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
МИД Белоруссии ответил на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко
  • Reuters

«У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя», — сказал министр РИА Новости.

Он задался вопросом: на каком основании «представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов»?

«К чему придёт мир, если каждый внешний игрок начнёт прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?» — отметил Макей.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте назвал белорусского президента Александра Лукашенко нелегитимным президентом, перепутав при этом Белоруссию с Украиной.

Макей считает, что по этой оговорке можно судить о «глубине» владения Брюсселем белорусским досье. Он также констатировал «полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах».

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