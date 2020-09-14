Песков оценил вероятность «украинского сценария» с кредитом Белоруссии

Ситуацию с кредитом Белоруссии нельзя рассматривать как вмешательство в дела республики, также как и говорить о возможном повторении сценария с кредитом Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это абсолютно неверная в корне постановка вопроса... Кредит предоставляется не президенту Лукашенко, он предоставляется Белоруссии, нашему большому союзнику, братской нам стране», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, нет ли в Кремле опасения, что в ситуации с новым кредитом Минску повторится украинский сценарий и средства не вернутся.

«Важно отметить, что никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела», — добавил он.

14 сентября в Сочи прошли переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В начале встречи Путин сообщил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд.