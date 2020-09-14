Президент Эстонии напомнила руководству Белоруссии о суде в Гааге

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что руководство Белоруссии, которое «применяет насилие» в ходе протестов в стране, может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.
Президент Эстонии напомнила руководству Белоруссии о суде в Гааге
  • РИА Новости

«Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко», — цитирует портал ERR Кальюлайд.

Она отметила, что виновные в насилии против белорусской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны.  

Кроме того, Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в поднятии вопроса о Белоруссии в ЕС, но отметила, что судьбу республики должен решать её народ.

«Белорусский народ должен справиться с этим сам. Вмешательство извне невозможно и нецелесообразно. И это касается как Востока, так и Запада», — сказала президент Эстонии.

В конце августа Эстония, Литва и Латвия запретили въезд белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также другим 29 белорусским официальным лицам. 

Как отмечали в Минске, Белоруссия примет адекватные ответные меры на санкции стран Балтии.

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