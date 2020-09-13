Джабаров оценил заявление МИД Украины по выборам в Крыму
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- РИА Новости
«Ни один серьёзный мировой политик не воспринимает Крым как часть Украины. Все знают, что это часть России. Кого мы выбираем и что мы проводим — внутреннее дело России. Чем раньше Киев это поймёт, тем быстрее мы встанем на путь улучшения отношений между нашими странами», — считает сенатор.
При этом он исключил возможность усиления санкционного давления на Россию из-за заявления Киева.
«Все санкции, которые мы могли получить по Крыму, мы получили в 2014 году. Никаких новых санкций быть не может», — добавил Джабаров.
Ранее МИД Украины назвал выборы в Крыму «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.