Джабаров оценил заявление МИД Украины по выборам в Крыму

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление МИД Украины, выразившего протест Москве в связи с проведением в Крыму дополнительных выборов депутатов, а также выборов губернатора Севастополя в рамках единого дня голосования.

«Ни один серьёзный мировой политик не воспринимает Крым как часть Украины. Все знают, что это часть России. Кого мы выбираем и что мы проводим — внутреннее дело России. Чем раньше Киев это поймёт, тем быстрее мы встанем на путь улучшения отношений между нашими странами», — считает сенатор.

При этом он исключил возможность усиления санкционного давления на Россию из-за заявления Киева.

«Все санкции, которые мы могли получить по Крыму, мы получили в 2014 году. Никаких новых санкций быть не может», — добавил Джабаров.

Ранее МИД Украины назвал выборы в Крыму «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.



