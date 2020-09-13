В Минске задержали около 250 участников протестов

Правоохранительные органы задержали в различных районах Минска около 250 участников акций протеста. Об этом сообщило МВД Белоруссии в своём Telegram-канале.

Отмечается, что по состоянию на 15:00 в Белоруссии зафиксировано 17 очагов протестов. По данным МВД, общая численность участников не превышает 3 тыс. человек.

Министерство сообщило, что обстановка в стране контролируемая.

«В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — заявили в МВД.

Также указывается, что протестующие заблокировали проезжую часть в разных районах Минска.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.

Позже в белорусской столице начались задержания протестующих.