В Минске задержали около 250 участников протестов
- Reuters
Отмечается, что по состоянию на 15:00 в Белоруссии зафиксировано 17 очагов протестов. По данным МВД, общая численность участников не превышает 3 тыс. человек.
Министерство сообщило, что обстановка в стране контролируемая.
«В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — заявили в МВД.
Также указывается, что протестующие заблокировали проезжую часть в разных районах Минска.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.
Позже в белорусской столице начались задержания протестующих.