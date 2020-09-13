В Минске начались задержания протестующих

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В Минске сотрудники правоохранительных органов начали первые задержания протестующих перед запланированной несанкционированной акцией протеста «Марш героев».
В Минске начались задержания протестующих
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — заявила Ганусевич.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.

Также в белорусской столице дополнительно задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.

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