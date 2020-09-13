В Минске начались задержания протестующих
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.
«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — заявила Ганусевич.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.
Также в белорусской столице дополнительно задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.