В Минске начались задержания протестующих

В Минске сотрудники правоохранительных органов начали первые задержания протестующих перед запланированной несанкционированной акцией протеста «Марш героев».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Наталью Ганусевич.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — заявила Ганусевич.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.

Также в белорусской столице дополнительно задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.