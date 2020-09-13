В Минске увеличили число нарядов и военных в связи с протестами

В Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися 13 сентября протестными акциями.

Об этом заявила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

По её словам, предпринят комплекс мер в целях недопущения в белорусской столице противоправных действий со стороны протестующих.

«Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих», — цитирует её Интерфакс.

Отмечается, что в городе дополнительно задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.

Также в Минске в течение дня будут перекрыты проспекты города.

Ранее в МВД сообщили, что в Белоруссии на акциях протеста 12 сентября задержали 114 человек.