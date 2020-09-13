В Минске ограничили мобильный интернет на фоне протестов
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Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.
«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов, 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета», — заявил оператор.
Ранее Минский метрополитен сообщил о закрытии семи станций метро в целях обеспечения безопасности пассажиров.
Также в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.