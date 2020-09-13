В Минске ограничили мобильный интернет на фоне протестов

Белорусский оператор связи А1 сообщил, что по распоряжению органов власти 13 сентября снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске.

Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов, 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета», — заявил оператор.

Ранее Минский метрополитен сообщил о закрытии семи станций метро в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Также в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.