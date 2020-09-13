В Минске закрыли семь центральных станций метро

Минский метрополитен сообщил, что в белорусской столице в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыты семь станций метро.

Об этом говорится в сообщении метрополитена, которое приводит БЕЛТА.

В частности, на вход и выход закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Фрунзенская».

Отмечается, что поезда не останавливаются на этих станциях.

В метрополитене принесли извинения за временные неудобства.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.

Также в белорусской столице дополнительно задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.