В Минске закрыли семь центральных станций метро
- Reuters
Об этом говорится в сообщении метрополитена, которое приводит БЕЛТА.
В частности, на вход и выход закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Фрунзенская».
Отмечается, что поезда не останавливаются на этих станциях.
В метрополитене принесли извинения за временные неудобства.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.
Также в белорусской столице дополнительно задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск МВД.