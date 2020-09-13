В Минске в ДТП с участием машины ГАИ пострадали два человека
- Reuters
«Около полудня, по предварительной информации, на съезде с внешнего кольца Минской кольцевой автодороги произошло столкновение служебной машины Госавтоинспекции Geely и легкового автомобиля Toyota», — заявили в министерстве.
Отмечается, что машина ГАИ двигалась с включёнными проблесковыми маячками по съезду с внешнего кольца и выехала на улицу Тимирязева. В этот момент произошло столкновение с другим автомобилем.
Обоих водителей госпитализировали. По факту ДТП организована проверка.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.