В Минске в ДТП с участием машины ГАИ пострадали два человека

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В Минске произошла авария с участием автомобиля ГАИ, в результате произошедшего пострадали два человека, они госпитализированы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.
В Минске в ДТП с участием машины ГАИ пострадали два человека
  • Reuters

«Около полудня, по предварительной информации, на съезде с внешнего кольца Минской кольцевой автодороги произошло столкновение служебной машины Госавтоинспекции Geely и легкового автомобиля Toyota», — заявили в министерстве.

Отмечается, что машина ГАИ двигалась с включёнными проблесковыми маячками по съезду с внешнего кольца и выехала на улицу Тимирязева. В этот момент произошло столкновение с другим автомобилем.

Обоих водителей госпитализировали. По факту ДТП организована проверка.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в Минске увеличили число нарядов и военнослужащих в связи с ожидающимися протестными акциями.

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