Политолог оценил слова депутата Рады о подготовке госпереворота

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Рената Кузьмина, который рассказал о начале процесса по насильственному свержению президента страны Владимира Зеленского.
Политолог оценил слова депутата Рады о подготовке госпереворота
  • ©president.gov.ua

По словам Мезюхо, на фоне роста недовольства политикой Зеленского всё чаще звучат заявления украинских политиков о «якобы готовящемся свержении власти в стране».

«Старая политическая элита, которая или оказалась за бортом парламента после появления партии «Слуга народа», или оказалась в меньшинстве в Верховной раде Украины, желает реванша и выхода с политической сцены Зеленского и его проекта. У президента Украины есть много недоброжелателей, и это представители самых разных политических течений», — рассказал эксперт.

При этом, как отметил политолог, такие тенденции связаны и с ростом рейтинга экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Действительно, электоральные позиции Порошенко укрепляются… В конце концов его рейтинг может вырасти настолько стремительно, что потенциально он может выйти во второй тур голосования на следующих президентских выборах», — считает Мезюхо.

Ранее Кузьмин рассказал о «недовольных действующим президентом» политических группах, готовых присоединиться к государственному перевороту, который, по словам депутата, готовит команда бывшего украинского лидера Порошенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить