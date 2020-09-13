Политолог оценил слова депутата Рады о подготовке госпереворота

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Рената Кузьмина, который рассказал о начале процесса по насильственному свержению президента страны Владимира Зеленского.

По словам Мезюхо, на фоне роста недовольства политикой Зеленского всё чаще звучат заявления украинских политиков о «якобы готовящемся свержении власти в стране».

«Старая политическая элита, которая или оказалась за бортом парламента после появления партии «Слуга народа», или оказалась в меньшинстве в Верховной раде Украины, желает реванша и выхода с политической сцены Зеленского и его проекта. У президента Украины есть много недоброжелателей, и это представители самых разных политических течений», — рассказал эксперт.

При этом, как отметил политолог, такие тенденции связаны и с ростом рейтинга экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Действительно, электоральные позиции Порошенко укрепляются… В конце концов его рейтинг может вырасти настолько стремительно, что потенциально он может выйти во второй тур голосования на следующих президентских выборах», — считает Мезюхо.

Ранее Кузьмин рассказал о «недовольных действующим президентом» политических группах, готовых присоединиться к государственному перевороту, который, по словам депутата, готовит команда бывшего украинского лидера Порошенко.