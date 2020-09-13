В Раде заявили о готовящемся силовом свержении Зеленского

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На Украине начат процесс по насильственному свержению президента страны Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
В Раде заявили о готовящемся силовом свержении Зеленского
  • © РИА Новости / Игорь Маслов

«В органах государственной власти, и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту», — цитирует РИА Новости слова Кузьмина в эфире канала Zik.

По его словам, в данном направлении работает команда экс-президента Петра Порошенко.

Он отметил, что этим людям для переворота не хватает повода, который бы легитимизировал их действия.

16 августа депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко планирует осуществление государственного переворота в стране в День независимости, 24 августа.

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