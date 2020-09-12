Грузия до 31 октября продлила запрет на регулярное авиасообщение
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«Ограничения, установленные на международное регулярное авиасообщение, продлены и действуют до 31 октября включительно», — сообщили в ведомстве.
При этом уточняется, что «ограничения не будут распространяться на те международные рейсы, которые выполняются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги».
Ранее сообщалось, что правительство Грузии в связи с эпидемиологической обстановкой приняло решение перенести начало учебного года в школах и вузах крупных городов страны с 15 сентября на 1 октября.