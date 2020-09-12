Грузия до 31 октября продлила запрет на регулярное авиасообщение

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Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии решило продлить запрет на регулярное авиасообщение с 30 сентября до 31 октября, передаёт ТАСС.
Грузия до 31 октября продлила запрет на регулярное авиасообщение
  • © REUTERS/David Mdzinarishvili

«Ограничения, установленные на международное регулярное авиасообщение, продлены и действуют до 31 октября включительно», — сообщили в ведомстве.

При этом уточняется, что «ограничения не будут распространяться на те международные рейсы, которые выполняются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги».

Ранее сообщалось, что правительство Грузии в связи с эпидемиологической обстановкой приняло решение перенести начало учебного года в школах и вузах крупных городов страны с 15 сентября на 1 октября.

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