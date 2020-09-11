В Белоруссии сообщили об уголовном деле против члена КС Кравцова

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В Белоруссии Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело против члена координационного совета Ивана Кравцова. Об этом сообщил старший инспектор ДФР Комитета госконтроля Артем Дунько.
В Белоруссии сообщили об уголовном деле против члена КС Кравцова
  • РИА Новости

«В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение в особо крупном размере путём злоупотребления служебными полномочиями)», — приводит его слова БЕЛТА.

Как уточняется, с участием Ивана Кравцова «были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств».

8 сентября исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков вышли на связь с советом, они находятся на Украине.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной.

Сообщалось, что ещё двое представителей белорусской оппозиции — Кравцов и Родненков — покинули территорию страны.

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