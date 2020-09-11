В Белоруссии сообщили об уголовном деле против члена КС Кравцова

В Белоруссии Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело против члена координационного совета Ивана Кравцова. Об этом сообщил старший инспектор ДФР Комитета госконтроля Артем Дунько.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение в особо крупном размере путём злоупотребления служебными полномочиями)», — приводит его слова БЕЛТА.

Как уточняется, с участием Ивана Кравцова «были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств».

8 сентября исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков вышли на связь с советом, они находятся на Украине.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной.

Сообщалось, что ещё двое представителей белорусской оппозиции — Кравцов и Родненков — покинули территорию страны.