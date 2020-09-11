В Белоруссии сообщили об уголовном деле против члена КС Кравцова
- РИА Новости
«В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение в особо крупном размере путём злоупотребления служебными полномочиями)», — приводит его слова БЕЛТА.
Как уточняется, с участием Ивана Кравцова «были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств».
8 сентября исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков вышли на связь с советом, они находятся на Украине.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной.
Сообщалось, что ещё двое представителей белорусской оппозиции — Кравцов и Родненков — покинули территорию страны.