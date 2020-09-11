Армения ввела карантин до января 2021 года

Правительство Армении в связи с завершением срока режима чрезвычайного положения приняло решение ввести карантин до 11 января 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение кабмина.

«Учитывая эпидемическую напряжённую ситуацию во всём мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остаётся распространённой, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим», — говорится в решении армянского правительства.

Ранее на Украине сообщили, что Киев попал в «оранжевую» зону карантинных ограничений, с 14 сентября карантин будет ужесточён.

Кроме того, в Израиле заявили, что израильская армия направила 500 военных в помощь полиции для поддержания карантинных мер в «красных» зонах страны.