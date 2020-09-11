Армения ввела карантин до января 2021 года
- РИА Новости
«Учитывая эпидемическую напряжённую ситуацию во всём мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остаётся распространённой, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим», — говорится в решении армянского правительства.
Ранее на Украине сообщили, что Киев попал в «оранжевую» зону карантинных ограничений, с 14 сентября карантин будет ужесточён.
Кроме того, в Израиле заявили, что израильская армия направила 500 военных в помощь полиции для поддержания карантинных мер в «красных» зонах страны.