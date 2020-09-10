Израиль привлёк военных для поддержания карантинных мер в стране

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Израильская армия сообщила, что направила 500 военнослужащих в помощь полиции для поддержания карантинных мер в «красных» зонах страны.
Израиль привлёк военных для поддержания карантинных мер в стране
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«500 военных присоединятся к полиции с этого вечера, чтобы помочь им в их миссии по ограничению распространения COVID-19. Вместе они будут патрулировать, изолировать и охранять определённые зоны красных уровней в Израиле, где действуют правительственные ограничения», — указывается в заявлении.

В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.

В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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