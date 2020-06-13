В Молдавии решили задействовать военных из-за ситуации с коронавирусом

Президент Молдавии принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщил Додон на своей странице в Facebook, он уже подписал соответствующий указ.

«Принимая во внимание ход и тенденции развития эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19 в стране... я подписал указ, дающий право привлекать национальную армию для оказания необходимой поддержки правоохранительным органам», — указал он.

Ранее Додон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.