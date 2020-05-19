Додон поблагодарил Россию за помощь Молдавии в борьбе с пандемией

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Додон поблагодарил Россию за помощь Молдавии в борьбе с пандемией
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, Додон отметил, что пандемия дала возможность «понять, кто друзья».

«Русская поговорка «Старый друг лучше новых двух» ещё раз себя оправдала. Хочу поблагодарить всех, кто помог нам и продолжает помогать в эти трудные минуты. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за оказанную нам в последние недели помощь в борьбе с коронавирусом», — сказал Додон во время онлайн-заседания Высшего евразийского экономического совета.

В апреле Министерство обороны России доставило из Китая в Молдавию самолётом Ан-124 медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить