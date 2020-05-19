Додон поблагодарил Россию за помощь Молдавии в борьбе с пандемией

Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщает ТАСС, Додон отметил, что пандемия дала возможность «понять, кто друзья».

«Русская поговорка «Старый друг лучше новых двух» ещё раз себя оправдала. Хочу поблагодарить всех, кто помог нам и продолжает помогать в эти трудные минуты. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за оказанную нам в последние недели помощь в борьбе с коронавирусом», — сказал Додон во время онлайн-заседания Высшего евразийского экономического совета.

В апреле Министерство обороны России доставило из Китая в Молдавию самолётом Ан-124 медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.