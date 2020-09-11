Белоруссия передала России предложения по транспортному сообщению

Короткая ссылка
Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщило, что передало России свои предложения по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Белоруссия передала России предложения по транспортному сообщению
  • Reuters

«Белорусской стороной разработаны предложения в план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и переданы российской стороне для дальнейшего обсуждения», — заявили в пресс-службе.

1 сентября в белорусском Минтрансе заявили, что представители Белоруссии и России по итогам переговоров в Москве договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение между двумя странами.

При этом в министерстве добавили, что Минск и Москва пока не определили сроки возобновления транспортного сообщения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить