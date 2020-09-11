Белоруссия передала России предложения по транспортному сообщению

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщило, что передало России свои предложения по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Белорусской стороной разработаны предложения в план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и переданы российской стороне для дальнейшего обсуждения», — заявили в пресс-службе.

1 сентября в белорусском Минтрансе заявили, что представители Белоруссии и России по итогам переговоров в Москве договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение между двумя странами.

При этом в министерстве добавили, что Минск и Москва пока не определили сроки возобновления транспортного сообщения.