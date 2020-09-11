Белоруссия передала России предложения по транспортному сообщению
- Reuters
«Белорусской стороной разработаны предложения в план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и переданы российской стороне для дальнейшего обсуждения», — заявили в пресс-службе.
1 сентября в белорусском Минтрансе заявили, что представители Белоруссии и России по итогам переговоров в Москве договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение между двумя странами.
При этом в министерстве добавили, что Минск и Москва пока не определили сроки возобновления транспортного сообщения.