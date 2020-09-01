Белоруссия и Россия пока не определили сроки возобновления сообщения
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«Они (сроки. — RT) будут зависеть от выполнения сторонами плана мероприятий, который предполагается подготовить», — заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что этот план будет касаться всех видов транспортного сообщения.
В пресс-службе добавили, что переговоры Белоруссии и России по данному вопросу продолжатся в скором времени.
«В принципе, есть обоюдное желание возобновить транспортное сообщение», — пояснили в министерстве.
Ранее в белорусском Минтрансе заявили, что представители Белоруссии и России по итогам переговоров в Москве договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение между двумя странами.