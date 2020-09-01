Белоруссия и Россия пока не определили сроки возобновления сообщения

Пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщила, что Минск и Москва пока не определили сроки возобновления транспортного сообщения. Об этом информирует РИА Новости.

«Они (сроки. — RT) будут зависеть от выполнения сторонами плана мероприятий, который предполагается подготовить», — заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что этот план будет касаться всех видов транспортного сообщения.

В пресс-службе добавили, что переговоры Белоруссии и России по данному вопросу продолжатся в скором времени.

«В принципе, есть обоюдное желание возобновить транспортное сообщение», — пояснили в министерстве.

Ранее в белорусском Минтрансе заявили, что представители Белоруссии и России по итогам переговоров в Москве договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение между двумя странами.