Белоруссия и Россия поэтапно возобновят транспортное сообщение
- Reuters
В переговорах в том числе принимали участие представители санитарно-эпидемиологических служб двух стран.
Стороны выработали дальнейшие шаги для возобновления авиасообщения.
Также они договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Подходы будут согласованы с Роспотребнадзором и Санитарно-эпидемиологической службой Минздрава Белоруссии.
В июле белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.