Белоруссия и Россия поэтапно возобновят транспортное сообщение

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Представители Белоруссии и России по итогам переговоров в Москве договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение между двумя странами. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.
Белоруссия и Россия поэтапно возобновят транспортное сообщение
  • Reuters

В переговорах в том числе принимали участие представители санитарно-эпидемиологических служб двух стран. 

Стороны выработали дальнейшие шаги для возобновления авиасообщения.

Также они договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Подходы будут согласованы с Роспотребнадзором и Санитарно-эпидемиологической службой Минздрава Белоруссии. 

В июле белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.

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