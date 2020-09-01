Белоруссия и Россия поэтапно возобновят транспортное сообщение

Представители Белоруссии и России по итогам переговоров в Москве договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение между двумя странами. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

В переговорах в том числе принимали участие представители санитарно-эпидемиологических служб двух стран.

Стороны выработали дальнейшие шаги для возобновления авиасообщения.

Также они договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Подходы будут согласованы с Роспотребнадзором и Санитарно-эпидемиологической службой Минздрава Белоруссии.

В июле белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.