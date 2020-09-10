МВФ и Белоруссия не договорились о привлечении финансирования

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки в связи с экономической ситуацией и пандемией коронавируса.

Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

«В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе выступления на виртуальной министерской встрече, посвящённой теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после неё, оценила ситуацию в мировой экономике.