МВФ и Белоруссия не договорились о привлечении финансирования
- Reuters
Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.
«В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — приводит ТАСС его слова.
Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева в ходе выступления на виртуальной министерской встрече, посвящённой теме финансирования развития в эпоху COVID-19 и после неё, оценила ситуацию в мировой экономике.